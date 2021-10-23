Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, bir anda alev aldı. Sürücüsünün kontrol altına alamadığı yangın, ihbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.