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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü. Sürücünün kontrol altına alamadığı yangın, ihbarla bölgeye giden itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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