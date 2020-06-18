İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa’da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alan ve parklarda serinlemeyi tercih ediyor.

Şanlıurfa'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alan ve parklarda serinlemeyi tercih ediyor.


Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar, park ve bahçelerde vakit geçiriyor. Kentte son günlerde artan korona virüs vakaları nedeniyle vatandaşlar maske takıp sosyal mesafe kuralını da ihmal etmiyor.


Artan sıcaklık nedeniyle bunaldıklarını belirten vatandaşlar, korona virüs tedbirleri çerçevesinde kurallara uyarak gölgelik alanlar ve parklarda serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.