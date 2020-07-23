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Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı

Şanlıurfa’da termometreler 46 dereceyi gösterdi.

Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar sıcaktan korunmak ve serinlemek için her yolu denedi.


Çöl sıcaklarının etkili olduğu Şanlıurfa'da termometreler bugün 46 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcaktan korunmak isteyenler, kent merkezindeki parklarda ile Balıklıgöl'de gölgelik alanları tercih etti. Çocuklar ise tehlikeye rağmen süs havuzlarında serinledi.


Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistler, sıcak havaya rağmen kentin görülmeye değer olduğunu vurguladı.

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