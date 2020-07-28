Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı

Şanlıurfa'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alan ve parklarda serinlemeyi tercih ediyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Yazın kendisini iyiden iyiye hissettirdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları artarken, Şanlıurfa'da çöl sıcakları etkisini gösteriyor. Kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar, park ve bahçelerde vakit geçirerek serinlemeye çalışıyor.

Gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştığını belirten Ahmet Yıldırım adlı vatandaş, “Sıcaktan dolayı evimizde oturamıyoruz. Evimizden oturulacak karton alıp geliyoruz parkta oturup serinlemeye çalışıyoruz. Hava çok sıcak ağaçların altında biraz olsun nefes alabiliyoruz. Gölgelik alanda sıcaklık 44 derece, güneş altına ise 52 derecedir. Çöl sıcaklıkları yaşanıyor” dedi.

Vatandaş Mehmet Öztürk ise “Evimizde hava sıcaklığından dolayı oturamıyoruz. Korona virüs nedeniyle maskemizi takıp gelip gölgelik alanlara, parklara gelip serinleyip vakit geçirmeye çalışıyoruz. Parkta sosyal mesafe kuralına uyup ağaçların altında oturuyoruz” diye konuştu.