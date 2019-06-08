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Şanlıurfa'da sıcak hava çocukları bunaltı

Şanlıurfa’da sıcak havadan bulanan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi.

Şanlıurfa'da sıcak havadan bulanan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi.


Hava sıcaklığının gölgede 38 dereceye kadar yükseldiği Şanlıurfa'da, sıcaktan bunalan çocuklar, yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Bazılarının elbiseyle girdiği süs havuzunda serinleyen çocuklar, daha sonra parktaki çim zemine uzanarak kurulanmaya çalıştı. Şanlıurfa'nın çok sıcak olduğunu ifade eden çocuklar, serinlemek için yetkililere seslenerek, mahallelerinde havuz yapılmasını istedi.

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