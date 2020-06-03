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Şanlıurfa'da sıcak hava klima satışlarını arttırdı

Şanlıurfa’da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle klima satışları arttı.

Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle klima satışları arttı.


Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının her geçen gün yükselmesi ve başlayan normalleşme süreci ile birlikte klima satışları da arttı. Kentte spotçular çarşısında beyaz eşya satan esnaf, evlerde klima kullanma alışkanlığının giderek arttığını söyledi. Esnaf, sıcak hava ile birlikte yoğunluğun başladığını ve işlerinde iyileşme olduğunu kaydetti.


Spotçular çarşısı esnaflarından Sabri Beyazal, ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmasının klima satışlarına olumlu yansıdığını belirtti. Beyazal, “Klima satışlarımız şu an güzel bir seviyede seyrediyor. Malum Şanlıurfa gayet sıcak bir memleket. Vatandaşlarda biraz alım gücü zayıf olduğu için zaman zaman seyrelmeler olacaktır. Genel anlamda sıcak havanın satışlara olumlu etki ettiğini söyleyebiliriz” dedi.



“Fiyatlar yüksek”


Klima almaya geldiğini aktaran vatandaşlardan Mustafa Yıldız, “Buraya klima almaya geldim fakat klima fiyatları yüksek. Bakalım bütçeme uygun bir klima bulabilirsem alacağım” ifadelerini kulandı.

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