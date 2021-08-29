Şanlıurfa'da sıcak hava ve nem bunaltıyor

Şanlıurfa'da vatandaşlar 41 dereceyi aşan sıcaklardan korunmak için çeşme başlarında ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün sıcak hava uyarısı sonrası Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 41 dereceyi aştı. Hafta sonu etkili olan sıcak hava dalgası vatandaşları olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar sıcak havada serinlemek için çeşme başlarına akın ederken, bazıları da ağaç gölgesi ve otobüs duraklarındaki fıskiyeler altında serinlemeye çalıştı.

Eskişehir'den Şanlıurfa'ya ilk kez geldiğini belirten Ali Haydar Kuş, “Eskişehir'den geldik. Urfa gerçekten çok sıcakmış. Resmen yanıyoruz. Sırtım çok terledi, sanki fırın içerisindeymişiz gibi hissediyoruz. Buraya ilk kez geldik. Eskişehir böyle değildir. Buraya da alışkın olmadığımız için sıcaktan kavrulduk” dedi.

Sıcak havada çalışmanın zor olduğunu belirten işçi Mehmet Turgut, “Termometreler 42 derecenin üzerine çıktı. Hava gerçekten çok sıcak olmaya başladı. Bu sıcak havada çalışmak da zor oluyor. Yaşlıların ve çocukların sıcak hava nedeniyle dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üstünde seyrettiği Şanlıurfa'da nem oranı ise gece yüzde 60'a ulaşıyor.