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Şanlıurfa'da sıcaklık etkisini sürdürüyor

Şanlıurfa’da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alan, parklar, sulama kanalı ve süs havuzlarında serinlemeyi tercih ediyor.

Şanlıurfa'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alan, parklar, sulama kanalı ve süs havuzlarında serinlemeyi tercih ediyor.


Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları artarken Şanlıurfa'da sıcaklık öğle saatlerinde 40 derece ölçüldü. Hava sıcaklıklarının nemin de etkisiyle bunaltıcı seviyelere ulaşıyor. 40 dereceyi gösteren sıcaklıklar da vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmazken, çıkmak durumunda kalanlar ise, gölgelik alanlarda, parklardaki su fiskelerinde, sulama kanalı ve süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.


Şanlıurfa'da sıcağın etkisiyle kentin çeşitli noktalarında çalışmakta olan işçiler buz içerisin de bulunan su termoslarını yanlarından ayırmadıklarını belirtti. Çocuklar ise tehlikeye aldırış etmeden süs havuzlarında serinledi.

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