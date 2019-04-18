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Şanlıurfa'da şiddetli sağanak yağış etkili oldu

Şanlıurfa’da etkili olan şiddetli sağanak yağış hazırlıksız yakalanan vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli sağanak yağış hazırlıksız yakalanan vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.


Şanlıurfa'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu.Sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerlerken caddelerde ise göletler oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar da ıslanmaktan kurtulamadı. Yetkililer vatandaşları su baskınları ve sele karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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