Şanlıurfa'da sıfır atık projesi gelişmeye devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Sıfır atık' projesi kapsamında ev hanımlarına yönelik ‘çevre bilinci ve eğitimi programı' düzenledi.

Şanlıurfa merkezinde kurmuş olduğu Atık Getirme Merkezi (AGM) ile vatandaşların ve gelecek nesillerin çevreye duyarlı olmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ev hanımlarına da çevre bilincini aşılamak adına eğitim programı düzenledi. Düzenlenen eğitim programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, Ak Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Ak Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, daire başkanları, müdürler ve ev hanımları katıldı.

"Çevrenin korunmasına yönelik yapılan proje hayat buldu"

Programda atıkların çevreye büyük zarar verdiğini belirten Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Sıfır Atık projesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bünyesinde başlatılan bir projedir. Çok başarılı bir şekilde ülkemizde çevrenin korunmasına yönelik mükemmel proje hayat buldu. Bir yıldır da Sema Çiftçi hanımefendinin nezaretinde çevre koruma ve kontrol daire başkanlığımız tarafından birçok eğitim, uygulama ile hayat buluyor. Devlet büyüklerimizin ülke gündemine getirmiş olduğu çevre bilinci dünyayı, ülkemizi, tüm insanlarımızı ve yeryüzünde yaşayan tüm canlılarımızı ilgilendiriyor. Dünya nüfusu hızla büyüyor ve bunun paralelinde çevreyi kirleten atıklarda ciddi anlamda artıyor. Bunun farkında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın "Ülkemizde bu atığı sıfıra nasıl indirebiliriz" fikriyle çıkan bu yolculukta çok önemli adımlar atıldı" dedi.

"Tüm hizmet binalarında atık kutuları bulunuyor"

Çiftçi, açıklamasının devamında, "Siz hanımların özellikle mutfakta kızartılan yağların çevreye bin yıllarca vermiş olduğu büyük bir zararı var. Evdeki plastik atıkların, kullanılmış pillerin çevreye, sağlığımıza büyük zararı var. Çocuklarımızın geleceğini hep birlikte inşa etmemiz lazım. Çocuklarımıza sadece zengin bir dünya bırakmak yetmiyor. Yaşanılabilir bir dünya bırakmak lazım. Çevreyi hep birlikte muhafaza etmemiz lazım. Bu proje bu anlamda çok kıymet arz ediyor. Şanlıurfa genelinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız hem halk sağlığını düşünen hem de çevreyi en doğru şekilde yönetmeye çalışıyor. Toplama merkezlerinde, belediyelerimizin hizmet binalarında, kamu kurum ve kuruluşların hizmet binalarında ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde okullarımızda bu proje hayat bulmaya başladı" diye konuştu.

"13 ilçeye katı atık aktarma istasyonu kurduk"

Büyükşehir Belediyesi olarak önemli projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Çiftçi, "Ayrıştırmış olduğunuz o katı atığın çöplerinin üniteleri ayrı ayrı değerlendiriliyor. Çevre, insan sağlığı ve ülke ekonomisine katkıda bulunulmuş oluyor. Toplanan tüm atıklar bertaraf ediliyor. Geri dönüşümü olanlarda ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyor. 13 ilçemizde katı atığı enerjiye dönüştüren katı atık merkezlerimizi kurduk. Belediye olarak çok önemli adımlar attık. Biz Katı Atık İstasyonlarımızla çöpleri orada depolamadan araçlarla merkeze aktarıyoruz. Kadınlarımız, öğrencilerimiz, çocuklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarındaki vatandaşlarımızla bu projeyi hep birlikte yürüteceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in desteği ile bu projeye ve her şekliyle eğitime destek veriyoruz. Her neye ihtiyacı varsa toplumumuzun bizler Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak sorumluluk alıyoruz. Bu projenin sahibi de sizler olacaksınız. Eğitim seminerlerimiz de devam edecek ve hep birlikte çevremizi koruyacağız. Katılımlarından dolayı tüm kadınlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.

Program sonunda ev hanımlarına temizlik malzemeleri hediye edildi.