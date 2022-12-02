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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına darbe

Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 2 uzun namlulu silah, 4 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 2 uzun namlulu silah, 4 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Haliliye ilçesi ile Akçakale ve Siverek ilçelerinde organize bir şekilde silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 2 adet uzun namlulu silah, 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile bu silahlara ait 79 adet mermi ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlılar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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