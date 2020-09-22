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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik bir eve operasyon düzenledi. Evde, bir kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 5 şarjör ile 119 mermi ele geçirildi. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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