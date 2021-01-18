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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Şanlıurfa’nın Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 3 adet uzun namlulu silah, 5 tabanca, 2 av tüfeği, 3 dürbün ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 3 adet uzun namlulu silah, 5 tabanca, 2 av tüfeği, 3 dürbün ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa'nın Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet M16 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 2 adet av tüfeği, 3 adet dürbün,25 adet şarjör, 545 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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