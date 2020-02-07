İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon

Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına yönelik iki adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar ile gece görüşlü dürbün ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik iki adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar ile gece görüşlü dürbün ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla silah temin edip satışını gerçekleştirdikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İl merkezindeki iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 89 adet fişek ve 1 adet gece görüş özellikli dürbün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.