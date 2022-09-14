İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ve 1 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ve 1 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Haliliye ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Ekiplerce belirlenen 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca, bu silahlara ait 3 şarjör ve 130 mermi ile 1 dürbün ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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