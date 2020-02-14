İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Suruç'ta 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı'na yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, M.G.Y., S.Y., S.Y., Ö.Y. ve E.Y. isimli şahısların evlerinde saklı halde olan, 1 adet sten marka yandan şarjörlü makineli tabanca, 1 adet bu makineli tabancaya ait şarjör, bin adet 7,62 milimetre çapında fişek, 2 adet ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 2 adet bu tabancalara ait şarjör, 32 adet 9 milimetre çapında mermi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.