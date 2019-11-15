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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi tutuklandı.


Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen E.H, E.H, M.S.H ve EH isimli şahıslar gözaltına alındı. operasyonda gizlenmiş halde bulunan 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 5 jarjör, 58 tane tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve fişeği ele geçirildi. E.H., E.H., M.S.H. ve E.H. isimli şüpheliler adli işlemlerinin tamamlanmasını ardından çıkarıldığı mahkemece "Silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

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