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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik 5 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimat ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik 5 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimat ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığınca yasadışı silah ve mühimmat ticareti yapanlara yönelik 5 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Operasyonda 2 adet M-16 tüfek, 1 adet AK-47 tüfek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 285 adet farklı çaplarda uzun namlulu silah fişeği, 28 adet 9 mm tabanca fişeği, 33 adet av tüfeği fişeği, 10 adet M-16 şarjörü, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet M-16'ya ait dürbün, 1 adet hücum yeleği ele geçirildi.



Olayda işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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