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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kırsal mahalledeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyon yapılan evde yapılan aramada, 4 uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeği, 2 tabanca ile bu silahlara ait 13 şarjör ve 365 mermi bulundu.


Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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