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Şanlıurfa'da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde silahla vurulduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silahla vurulduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre olay, Suruç ilçesi kırsal Yazıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar, hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Sağlık ile jandarma bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatan şahsın öldüğünü belirledi. Pompalı tüfekle vurulduğu öne sürülen şahsın Mehmet Öz (53) olduğu öğrenildi. Mehmet Öz'ün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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