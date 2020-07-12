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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kavga, Birecik ilçesine bağlı Asman kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir hafta önce nişanlı çift arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan ve ailelerin de karışmasıyla 4 kişinin yaralandığı kavga bu gün yeniden alevlendi. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada Mehmet, Mustafa ve Atilla Uysal ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederken, yaralılar ise ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Uysal (45) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarmanın giriş ve çıkışları kapattığı kırsal mahallede kavganın devam ettiği ve bazı evlerin ateşe verildiği öğrenildi.


Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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