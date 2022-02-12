Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Beykapısı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa A. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla ağır yaralanan Mustafa A., ihbarla bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.