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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Belediye Başkanının koruması ile Saadet Partili olduğu iddia edilen bir şahıs arasında yaşanan silahlı kavga Saadet Partisi’nin seçim bürosuna sıçradı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Belediye Başkanının koruması ile Saadet Partili olduğu iddia edilen bir şahıs arasında yaşanan silahlı kavga Saadet Partisi'nin seçim bürosuna sıçradı. Kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Hastane Caddesi'nde karşılaşan AK Partili Belediye Başkanının koruması ve şoförü Rahim K. ile Saadet Partili olduğu belirtilen Mustafa A. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada iddiaya göre silahını çıkaran Rahim K., Mustafa A.'yı ayağından vurdu. Daha sonra ise Merkez Mahallesi'ndeki Saadet Partisi'nin seçim bürosu önüne gelen Rahim K. havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edildi. Çevrede önlem alan polisler, kalabalığı dağıtarak yeni bir olayın yaşanmaması için büyük çaba harcadı. Olayın ardından kaçan zanlı daha sonra polise teslim oldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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