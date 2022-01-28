İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde yeni adliye sarayı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar silahlarına davrandı. Kavgada S.G. olay yerinde, R.T. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, K.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralı K.T. ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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