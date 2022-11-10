Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesinde yaşandı. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Mehmet Kayhan, Cihan Kayhan ve İbrahim A. yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Kayhan ile Cihan Kayhan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis ekipleri, çevrede önlem alarak kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.