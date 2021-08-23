Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile fertleri arasında boşanma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesindeki Zahireciler Borsası'nda meydana geldi. İddiaya göre boşanma meselesi nedeniyle akraba iki aile fertleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 esnaf darp edildi, bir kişi ise silahla yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.