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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silah, taş ve soplarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, çevrede toplanan kalabalığı korona virüs önlemleri kapsamında uyararak dağıttı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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