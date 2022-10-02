Şanlıurfa'da silahlı kavga kamerada: 3 yaralı

Şanlıurfa'da sokak ortasında iki grubun uzun namlulu silahla kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi 11 Nisan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Uzun namlulu silahın kullandığı kavgada Mustafa Y. (23), Nimet Y. (43) ve Halil F. (33) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.