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Şanlıurfa'da silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir kişinin öldüğü 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişinin öldüğü 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.


Edinilen bilgiye göre kavga, geçtiğimiz ay 25 Nisan tarihinde Birecik ilçesine bağlı Yaylacık kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada Ramazan Güneş olay yerinde hayatını kaybederken Ökkeş G. (19), Hamza G. (19), Mehmet G. (26), Mustafa G. (39), Abdülkadir G. (15), Mehmet G. (22), Ahmet G. ve Fehmi G. yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören 19 yaşındaki Ökkeş Güneş, 35 gün sonra hayatını kaybetti.


Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

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