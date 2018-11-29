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Şanlıurfa'da silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi

Şanlıurfa’da aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi.

Şanlıurfa'da aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.


Edinilen bilgiye göre kavga, 10 Kasım günü Haliliye ilçesine bağlı kırsal İkiağız Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan akraba iki aile arasında yaşanan tartışma sonrası kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, köy korucusu İbrahim Bakış (30) ile İbrahim Bağış (36), hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan ve 19 gündür hastanede tedavisi süren Mehmet Yaşuk (37), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşuk'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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