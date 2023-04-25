Şanlıurfa'da silahlı kavgaya karışan 12 şüpheli adliyede

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda iki gün önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.