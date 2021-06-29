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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıoğlu Mahallesi Eyyübiye Toplum Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. Yolda yürüyen Habib Aslan (44) silahlı saldırıya uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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