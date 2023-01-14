Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan inşaat işçisi öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesinde meydana geldi. İnşaat işçisi Hüseyin Şahin (47), motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.