İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da sinema günleri etkenliği başlıyor

Şanlıurfa’da sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların aileleri ile birlikte güzel vakit geçirebilmeleri amacıyla ’Nostaljik açık hava sinema günleri’ etkinliği başlatıyor.

Şanlıurfa'da sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların aileleri ile birlikte güzel vakit geçirebilmeleri amacıyla 'Nostaljik açık hava sinema günleri' etkinliği başlatıyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Kültür Sanat Şube Müdürlüğü, yaz aylarında her yaştan vatandaşı sinema ile buluşturuyor. Nostaljik açık hava sinema günleri etkinliği kapsamında nostaljik açık hava sinema günlerinde vatandaşlara ilk olarak Vizontele filmi sunulacak. Büyükşehir belediyesince Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda düzenlenecek olan filim gösterimi öncesi yetişkin ve çocuklara ikramlarda da bulunulacak. Büyükşehir Belediyesi ilk olarak çocuklara yönelik sevilen çizgi filmlerin gösterimini yapacak ardından yetişkinlere yönelik yerli filmler yer alacak.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 6-7 Temmuz tarihlerinde başlayacak ve her cumartesi - pazar günü düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.