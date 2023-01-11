Şanlıurfa'da Sinema ve Basın Müzesini gazeteciler açtı

Karaköprü Belediyesi yine Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştirerek Sinema ve Basın Müzesini ilçeye kazandırdı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin ilçeyi müze şehir yapma hedefiyle Karaköprü'ye yeni müzeler yapılırken şehrin hafızasını oluşturan basın mensuplarının, gazetelerin ve Şanlıurfa'da çekilmiş sinema filmlerinin sergileneceği Sinema ve Basın Müzesi'nin açılışı gerçekleştirilerek hizmete sunuldu.

Müzenin açılışı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gerçekleştirilirken günün önemi dolayısıyla açılış kurdelesini basın mensupları ve sanatçı Mahmut Tuncer keserken, Vali Ayhan, İlçe Belediye Başkanı Baydilli ile protokol üyeleri de kamera arkasına geçip fotoğraf ve video çekimi yaptı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü'ye değer katmak ve kalkındırmak için çalıştıklarını belirterek ilçeye müze şehir kimliği kazandırmak istediklerini, bu doğrultuda yeni müzeler açtıklarını dile getirdi. Baydilli, “Karaköprü'ye verdiğimiz müze şehir sözü üzerine bugün de Sinema ve Basın Müzesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu müzede Şanlıurfa'da çekilen filmler, afişleri ve oyuncuların yanı sıra basın camiasının geçmişten günümüze önde gelen isimleri, arşivleri ve ekipmanları sergilenecek. Bu müzeyi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü gibi önemli bir günde açmak istedik. Sinema ve Basın Müzemizin Şanlıurfa'ya ve Karaköprü'ye hayırlı olmasını diliyorum. Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum” diye konuştu.

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, açılacak olan müzenin bir nevi hafıza müzesi niteliğinde olduğuna dikkat çekerek, “Bu müze tüm bölgeye örnek olmalıdır çünkü geçmişimizi, hafızamızı yeniye taşımak ve yaşatmak gerekiyor. Toplumların kendi kültürlerini ve geleneklerini muhafaza etmeleri gerçekten çok önemlidir. Metin Baydilli kardeşimi müze şehir olma çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum ve tüm kurumlara da örnek olmasını diliyorum” diyerek gazetecilerin çalışan gazeteciler gününü kutladı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise günün anlamına atıf olarak güzel bir müzenin açılışına şahit olduklarını ve böyle bir müzenin Karaköprü'ye kazandırılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. Vali Ayhan, “Müzelerin bir şehirde fazla olması şehrin kadim kültürüne delalettir. Tematik müzeler de şehre ayrı bir zenginlik katar, modernlik getirir. Karaköprü'de de güzel müzeler yapılarak şehrin değerlerine sahip çıkılıyor, Sinema ve Basın Müzesi ise bir hafıza niteliği taşıyor ve çok önemli içerikleriyle görülmesi gereken bir yerdir” diyerek müzenin Şanlıurfa'ya ve Karaköprü'ye hayırlı olmasını diledi.

Açılış töreninin ardından Baydilli protokol üyelerine ve davetlilere müzeyi gezdirirken, basın mensupları da bu müzeyi kazandırarak Şanlıurfa basınına verdiği değer için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler. Baydilli, müzenin oluşumunda materyal ve belge destekleriyle önemli katkı sunan Av. Müslüm Akalın'a teşekkür edip plaket takdiminde bulundu. Karaköprü Belediyesinin Şanlıurfa'ya kazandırdığı Sinema ve Basın Müzesi Doğukent Mahallesinde Yaşam Park içerisinde yer alıyor.

Açılışa, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Karaköprü Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk, eski AK Parti Mardin Milletvekili ve MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Şanlıurfalı sanatçı Mahmut Tuncer, belediye meclis üyeleri, basın dernek ve cemiyet başkanları, gazeteciler ve davetliler katıldı.