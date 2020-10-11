Şanlıurfa'da şire şenliği düzenlendi

Şanlıurfa'da asırlardır süregelen şire geleneğinin şenliği düzenlendi. Her sonbaharda bin bir zahmetle işlenen Şanlıurfa üzümleri, Urfalı kadınların hamaratlı ellerinde pekmez, bastık, çekçek ve ceviz sucuğuna dönüşüyor.

Şanlıurfa lezzetleri olan bastık, çekçek, sucuk ve daha nice ürünlerin ham maddesi olan Şanlıurfa üzümünden sofralara gelen şirelerin yapılışı, Büyükşehir Belediyesinin Tülmen Mahallesi'nde düzenlediği kültürel "Şire Etkinliği" ile başladı. Sabahın erken saatlerinden ateşlerin yakıldığı, kazanların kurulduğu Tülmen Mahallesi'nde önceden ezilen üzümü saatlerce kaynatan Urfalı hamarat eller, hazırladıkları ürünleri Şanlıurfa güneşinde kurutmaya bıraktı. Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi Topluluğunun birbirinden güzel Urfa türküleriyle kuruyan şireler stantlarda yerini aldı.

Beyazgül ve eşi şire yaptı

Şire etkinliğine eşi Betül Beyazgül ile katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, etkinlikte yapılan her türlü tatlıların yer aldığı stantları gezdi ve eşi Beyazgül ile şire yaptı. Etkinlik için saatler öncesinden hazırlanan tüm şire ve tatlıları Beyazgül vatandaşlara ikram etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Şanlıurfa Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, birçok STK temsilcisi ve çok sayıda davetlinin katıldığı kültürel şire şenliğinde konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, pandemi sürecine rağmen maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak önemli etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.

“Etkinlikler yeni normalleşmeye uygun yapılıyor”

Korona virüs salgınının etkisini gösterdiği günden bu yana Covid -19 ile mücadele konusunda da kararlı işler yapan Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği tüm etkinlikleri yeni normalleşmeye uygun olarak tertiplediklerini aktaran Beyazgül, "Aşk ile çalışıyoruz. Pandemi sürecini biliyoruz. Maskeli mesafeli etkinlikler yaparak bu süreci atlatacağız inşallah. Geçen gün isot ve fıstık hasadı yaptık. Öyle ki yılın 12 ayı süresince bunun gibi etkinlikler düzenlesek yine de ürün yelpazemizi sığdıramayız. Bu sebeple bu güzel coğrafyayla ne kadar övünürsek azdır. Sonbahar, bilindiği gibi şire ile kışa hazırlıkların yapıldığı bir mevsimdir. Bağ bozumunda toplanan üzümler, asırlardır geleneksel yöntemlerle işleniyor. Doğal ve sağlıklı olan bu lezzetler pekmez, pestil, kesme ve ceviz sucuğuna dönüştürülüp, özellikle kış aylarında sofralarımızı lezzetlendiriyor. Eskiden bu hazırlık ve etkinlikler daha açık ve daha kuvvetle hissedilirdi. Ancak eski adet ve gelenekler yavaş yavaş ortadan kalkıyor, birer hatıra olarak kalıyor. Bizler de bu güzel organizasyon ile geleneklerimizi unutturmamayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bu vesile ile hem Tülmen Mahallesine hem de Hasenik Mahallemize böyle bir geleneği yaşattıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beyazgül'ün ardından birer selamlama konuşması yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve diğer katılımcılar kültürün Şanlıurfa'daki önemine değindi ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.