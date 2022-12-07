Şanlıurfa'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, gündüz de etkisini sürdürüyor

Sis nedeniyle araçlar farları açık şekilde ilerlerken Akçakale - Şanlıurfa karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının 10 derece civarında ölçüldüğü ilçede trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kent merkezi ve yolların yanı sıra ilçe kırsalında da sis etkili olmaya devam ediyor.