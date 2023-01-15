Şanlıurfa'da şok yol uygulaması

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen şok yol uygulamasında uyuşturucu madde ile kaçak sigara ve telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde şok yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada narkotik detektör köpeği yardımıyla araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda 2 kilo 500 gram Esrar, 600 paket gümrük kaçağı sigara, 500 paket elektronik sigara tütünü, 100 adet elektronik nargile, 50 paket kaçak pipo tütünü, 10 adet kaçak nargile tütünü ve 3 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi hakkında ise soruşturmanın devam ettiği belirtildi.