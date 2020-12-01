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Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasında Şanlıurfa sokakları sessizliğe büründü.

Vatandaşlar evlerine giderken meydanlar ise temizlik işçilerine kaldı.


İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrası tüm Türkiye'de hafta için saat 21.00 itibariyle uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması Şanlıurfa'da da başladı. Kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşlar evlerinin yolunu tutarken esnaf da iş yerlerini kapattı. Saat 21.00'i gösterdiğinde ise cadde, sokak ve meydanlar boşaldı. Polis ekipleri, ana arterler üzerinde uygulama yaparak geçen araçları durdurup kimlik kontrolü yaptı. Belediye çalışanları da boşalan meydanlarda temizlik yaptı.

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