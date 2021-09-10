Şanlıurfa'da sokak hayvanları “mamamatik” ile beslenecek

Şanlıurfa'da sokak hayvanlarına yönelik 25 farklı noktada yemleme çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, “Mamamatik” projesini hayata geçirdi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sokakta su ve yiyecek bulmakta zorlanacak olan sokak hayvanlarını düşünen ve bu kapsamda yenilikçi projelerden birini daha hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan, mamamatik otomatlarını şehrin farklı noktalarına yerleştirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Parkı, GAP 3. Etap, Turgut Özal Parkı, Kasaptaşı Parkı ve Haleplibahçe'deki park ve yeşil alanlara yerleştirdiği mamamatik otomatıyla vatandaşlara sokak hayvanlarına destek olmak için iki farklı seçenek sunuyor. İki tip mamamatik otomatı olarak düşünülen projede otomatlardan biri sadece geri dönüşümü mümkün pet şişe gibi plastik atıklarla çalışırken diğer mamamatik otomatı ise sadece 1 TL ile çalışıyor. İsteyen vatandaşlar plastik atıkları getirip çevre dostu uygulamaya destek verebiliyor veya 1 lira atarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmasının önüne geçebiliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle kentte halkın geri dönüşüme olan ilgisinin artırılması, sıfır atık projesinin desteklenmesi hedeflenirken kış aylarında sokakta yiyecek içecek bulmakta zorlanacak olan sokak hayvanlarının mamaya ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.