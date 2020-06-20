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Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı

Şanlıurfa’da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle saat 09.

Şanlıurfa'da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlaması başladı.


Şanlıurfa'da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlaması başladı. Kent genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede LGS sınavına girecek öğrenci ve veliler başta olmak üzere izinli olan bazı meslek grupları kısıtlamadan muaf tutuldu.

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