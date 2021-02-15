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Şanlıurfa'da şoke eden olay

Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde güvenlik görevlisi eşini silahla vurarak öldürdü, kendini de öldürmek isteyen şahıs ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Ulu Cami Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet T. ile eşi Hatice T. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre cinnet getiren Mehmet T., tabancasıyla eşine ateş etmeye başladı. Hatice T. olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra tabancasıyla kendini öldürmek isteyen Mehmet T., ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Hatice T.'nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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