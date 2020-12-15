Şanlıurfa'da son günlerde mesken yangınları arttı

Şanlıurfa'da son bir haftada meydana gelen 5 mesken yangınında bir çocuk hayatını kaybetti, 12 kişi dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kış mevsimi ile birlikte vatandaşlar hem kombi sistemi hem de odun sobaları ile ısınmaya çalışıyor. Bu kapsamda kentte son bir haftada soba ve kombi kaynaklı çıkan 5 mesken yangınında, 3 yaşındaki M.K. hayatını kaybetti, 12 kişi ise dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Son mesken yangını ise bugün öğle saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesinde meydana geldi. Bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Dairede bulunan eşyalar yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, vatandaşların soba kaynaklı yangın ve zehirlenmelere karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.