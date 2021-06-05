Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 250 kilogram et ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş 250 kilogram beyaz eti imha etmek üzere el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş piyasaya sürülmek üzere satışa sunulan tavuk eti ele geçirdi. Tarihi geçmiş 250 kilogram beyaz eti imha etmek üzere el koyan zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.