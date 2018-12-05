Şanlıurfa'da son yılların en yoğun sisi hayatı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'da son yılların yaşanan en yoğun sisi hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren yoğun bir sis görüldü. Son yılların en yoğunu olduğu belirtilen sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yüksek kesimlerde birkaç metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler sis farlarını yakarak trafikte dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Sis kara ulaşımında olduğu kadar hava ulaşımında da aksamalara neden oldu.

Yoğun sisin gün boyunca etkisini hissettireceği belirtildi.