İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da son yılların en yoğun sisi hayatı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa’da son yılların yaşanan en yoğun sisi hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da son yılların yaşanan en yoğun sisi hayatı olumsuz etkiledi.


Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren yoğun bir sis görüldü. Son yılların en yoğunu olduğu belirtilen sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yüksek kesimlerde birkaç metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler sis farlarını yakarak trafikte dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Sis kara ulaşımında olduğu kadar hava ulaşımında da aksamalara neden oldu.


Yoğun sisin gün boyunca etkisini hissettireceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.