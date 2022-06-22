Şanlıurfa'da sopalı saldırganlar kamerada

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki kişinin sopalarla darp edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bina girişindeki sopalı saldırıda yaralanan iki kişi, imdadına yetişen kadınlara rağmen dakikalarca darp edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, aralarında 12 yıldan beri devam eden arazi anlaşmazlığı yüzünden birbirleriyle husumetli olan iki aile fertleri arasında sopalı kavga çıktı. Eşleriyle birlikte evlerine girmeye hazırlanan İsa A. ile Ferdi K., binaya girdikten sonra arkalarından gelen sopalı iki genç tarafından darp edilmeye başlandı. Kadınların gözleri önünde dakikalarca darp edilen 2 kişi aldıkları darbe sonucu yere yığıldı. Binada korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan saldırıda İsa A. ile Ferdi K., saldırganların elinden kurtarmak isteyen kadınlar da sopalara maruz kaldı. Sopalı saldırganlar, bir süre yerde tekme ve sopalarla 2 kişiyi darp ettikten sonra ellerini kollarını sallayarak binadan çıktı. Yaşanan olay anı ise binanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Baş ve vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edilerek yaralanan İsa A. ile Ferdi K., Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi alına alındı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.