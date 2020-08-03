Şanlıurfa'da sosyal mesafeli açık hava sineması

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla sosyal mesafeli açık hava sineması düzenledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal ve kültürel faaliyetleri düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Haliliye ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda Animasyon film türündeki “Özgürlüğün Sesi Bilal” filmini sergiledi. Maske zorunluğunun uyulduğu açık hava sinemasında, gelen vatandaşların ateşleri ölçülürken sosyal mesafe kurallarına uygun oturum düzeni sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve ilerleyen günlerde farklı noktalarda gerçekleştirilecek olan moral etkinliklerde gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuluyor.