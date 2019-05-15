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Şanlıurfa'da sporcular ulusal platformlarda ödüller topluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ulusal ve Uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporculara ödüller verdi.


Ulusal ve Uluslararası Tenis, Güreş, ve Karate dallarında dereceye giren sporcuları Büyükşehir Belediye Başkanlığında kabul eden Beyazgül, Şanlıurfa'da adına sporculara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen U-15 Türkiye Şampiyonasında Şanlıurfa'yı temsil eden Büyükşehir Belediye sporcusu Murat Aydın 47 Kg'da birinci olurken aynı kategoride Furkan Kurtoğlu ise 2. oldu. 33 ülkenin katılım sağladığı 32. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında ise 50 kilogramda, Sefa Nacar 3. oldu. Öte yandan Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği Türkiye Büyükler Tenis Turnuvasında ise Berfin Demir birinci, Zeliha Çılpan ise 2. oldu


Spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini belirten Başkan Beyazgül, Şanlıurfa'nın spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

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