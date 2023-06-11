Şanlıurfa'da sporseverler çifte sevinç yaşadı

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması ve Şanlıurfaspor'un TFF 2. Lig Play-off Yarı Final karşılaşmasında 24Erzincanspor'u aynı skorla yenerek finale yükselmesi Şanlıurfa'da büyük şevince neden oldu.

Şanlıurfa'da sporseverler bu gece çifte sevinç yaşadı. Şanlıurfaspor'un TFF 2. Lig Play-off Yarı Final karşılaşmasında 24Erzincanspor'u 2-0 yenerek finale yükselmesi taraftarı sokağa döktü.

Aynı halayda iki takım taraftarı

Uzun süredir 1. Lig hayali kuran taraftarlar, davul eşliğinde halay çekerek büyük bir mutluluk yaşarken aynı sevince Fenerbahçe taraftarları da ortak oldu. Takımlarının Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 ile geçerek 9 yıl aradan sonra kupayı kaldırması taraftarı büyük sevince boğdu. Şanlıurfaspor taraftarı ile Fenerbahçe taraftarı kol kola girerek aldıkları galibiyetlerin mutluluğunu birlikte yaşadı.